Бибисара Асаубаева приблизилась к топ-10 на ЧМ-2024 по рапиду

В Нью-Йорке (США) прошел второй игровой день мирового первенства по шахматам в программе рапид. По его итогам лидер женской сборной Казахстана Бибисара Асаубаева показала хорошие результаты, сообщает Zakon.kz.

На утро 28 декабря в активе Асаубаевой накопилось пять с половиной очков после восьми сыгранных туров, что дает ей 12-е место в таблице данных соревнований. Во второй игровой день ЧМ-2024 Бибисара сыграла три партии вничью с Александрой Мальцевской (Польша), Катериной Лагно (Россия) и Афрузой Хамдавой (Узбекистан).

Плюс наша шахматистка сумела обыграть представительницу Индии – Ирине Каризму Сукандар, передает пресс-служба FIDE.

Фото: Instagram/bibisarachess

От лидера турнира – китаянки Цзюй Вэньцзюнь – Бибисара отстает всего лишь на одно очко. Все решится ночью 29 декабря, когда состоится заключительный игровой день турнира.

Так же хорошо выступают и другие члены нашей женской сборной. К этой минуте их турнирная ситуация выглядит следующим образом: Амина Каирбекова (18-е место), Меруерт Камалиденова (19), Лия Курмангалиева (42-е место), Зарина Нургалиева (50), Алуа Нурман (60), Ксения Балабаева (75), Эльназ Калиахмет (85), Зейнеп Султанбек (95), Асель Серикбай (98) и Аяулым Калдарова (104).

Фото: Instagram/bibisarachess

Хорошо проявивший себя в первый день ЧМ-2024 казахстанец Казыбек Ногербек далее не сумел отстоять свои позиции и спустился с 15-й позиции на 59-ю.

Вперед него вырвалcя Ринат Жумабаев, который ныне размещается на 33-й строчке таблицы. У остальных казахстанцев турнирное положение выглядит так: Арыстан Исанжулов (38), Алдияр Ансат (76), Эдгар Мамедов (93), Марк Смирнов (119), Алишер Сулейменов (122), Рамазан Жалмаханов (131) и Арыстанбек Уразаев (140).

В ночь на 29 декабря пройдут последние раунды в рапиде, в ходе которых станут известны чемпионы и призеры этих соревнований. Затем стартуют соревнования в категории блиц.

Тем временем накануне ФК "Ливерпуль" обыграл "Лестер" и продлил свою серию без поражений до 22 игр.

