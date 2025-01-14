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Спорт

Казахстанская юниорка выиграла квалификацию в могуле на Универсиаде-2025

Фристайл Победа Отбор Универсиада, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 16:59 Фото: Instagram/qaz_team_official
19-летняя казахстанская фристайлистка, трехкратная чемпионка мира среди юниоров Анастасия Городко заняла первое место на отборочных соревнованиях ХХХII зимней Универсиады в Италии, сообщает Zakon.kz.

14 января двукратный призер недавнего алматинского мирового первенства стартовала в квалификационных состязаниях в дисциплине могул. Молодая спортсменка уверенно прошла этот отборочный тур и набрала 76,75 балла за свои выступления.

С этими цифрами Анастасия Городко, как лидер "квала", пробилась в первый финал, который пройдет чуть позже в вечерней программе.

Фристайл Универсиада Лидер Квала, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 16:59

Фото: Instagram/qaz_team_official

Также прекрасно выступила в этих отборочных соревнованиях и вторая казахстанская участница – Аяулым Амренова, которая заняла второе место, накопив в сумме 71,70 балла.

Обе наши девушки выйдут на стартовые дорожки в 18:30 по казахстанскому времени, когда пройдет первый финал данных баталий. В случае успеха казахстанок ждет второй финал с участием шести лучших фристайлисток.

Могул Квал Универсиады, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 16:59

Фото: Instagram/qaz_team_official

Также неплохо показали себя и представители мужской сборной Казахстана, все четверо прошли отбор предварительных баталий. Шанс на первый финал получили Фёдор Бугаков, Антон Бондарев, Максим Емельянов и Семен Русаков. 

Необходимо отметить, что финалистка нынешних состязаний Аяулым Амренова накануне покорила итальянских болельщиков своей национальной одеждой на официальной церемонии открытия зимней Универсиады.   

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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