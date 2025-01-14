Хабиб Нурмагомедов против стюардессы: авиакомпания вернула деньги за билет

Американская авиакомпания Frontier Airlines вернула деньги бывшему чемпиону UFC, потраченные на покупку авиабилета в Лос-Анджелес, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении авиакомпании, которое приводит портал MMA Fighting.

"11 января 2025 года, когда рейс 4401 из Лас-Вегаса в Сан-Франциско готовился к вылету, бортпроводник начал обычный инструктаж для пассажиров в ряду у аварийного выхода. Хабиба Нурмагомедова, сидевшего в ряду у выхода, несколько раз спрашивали, готов ли он и может ли он помочь в случае чрезвычайной ситуации. По словам бортпроводника, Нурмагомедов не дал ответа, несмотря на неоднократные попытки, что поставило его в положение несоответствия требованиям", – говорится в сообщении.





В заявлении отмечается, что бортпроводница объяснила Нурмагомедову, что в таких случаях есть два варианта:

пересадить на другое место повышенной комфортности;

высадить из самолета.

"Видеоролики, распространяемые в социальных сетях, не фиксируют это взаимодействие, а показывают взаимодействие после того, как сотрудник службы посадки вошел в самолет и повторил предложение пересесть. В результате первоначальной невосприимчивости клиента и повторных отказов от смены места его попросили покинуть самолет в соответствии с политикой авиакомпании", – заявила Frontier Airlines.

В авиакомпании отметили, что решение высадить Нурмагомедова никоим образом не было связано с его этнической принадлежностью. Отмечается, что россиянину и его попутчикам авиакомпания вернула деньги за их билеты.

Сразу после публикаций мастера боевых искусств об инциденте в соцсетях, авиакомпания дала спортсмену обратную связь.