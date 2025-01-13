Хабиб Нурмагомедов прокомментировал инцидент в самолете

13 января экс-чемпион UFC разъяснил свой спор с борпроводницей авиакомпании Frontier Airlines, сообщает Zakon.kz.

Накануне спортсмена сняли с авиарейса в США. Позже он разместил комментарий по этому поводу на своей странице в Instagram.

В свою защиту Хабиб назвал бортпроводницу грубой. С его слов, она принципиально была настроена отстранить его от полета.

"Какое было у нее основание для этого, расовое, национальное или что-то еще, я не могу точно сказать", – недоумевает спортсмен.

Далее он продолжил линию защиты тем, что все время конфликта сохранял спокойствие и не поддавался на провокацию.

"Я думаю, людям нужно быть более добрее", – заключил Нурмагомедов.

А чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили решительно настроен на бой с двоюродным братом Хабиба.