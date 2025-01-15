"Ливерпуль" второй раз за сезон не смог победить "Ноттингем Форест"

Клуб-открытие нынешнего сезона в английской Премьер-лиге "Ноттингем Форест" вновь сдержал ударный порыв лидера европейского футбола "Ливерпуля" – 1:1. В первом круге чемпионата "лесники" переиграли "мерсисайдцев" на их поле (1:0), сообщает Zakon.kz.

Поединок второго круга АПЛ между "Ноттингем Форрест" и "Ливерпулем", который проходил в рамках 21-го тура, состоялся в ночь на 15 января.

Подопечные португальца Нуну Эшпириту Санту в качестве хозяев поля шокировали лидера АПЛ, открыв счет уже на 8-й минуте благодаря точному удару Криса Вуда.

Сенсацию во втором матче с "Ноттингемом" на 66-й минуте отменил хавбек "красных" Диогу Жота. Счет 1:1 не изменился до финального свистка.

В итоге "Форест" во второй раз за сезон отобрал очки у команды Арне Слота. 14-го сентября 2024 года "Ливерпуль" дома проиграл "лесникам" (0:1).

"Вратарь "Ноттингема" сделал несколько потрясающих сэйвов, но и защитники не раз хорошо блокировали удары. Второй тайм получился выдающимся, мало кто может создать столько моментов в матче с хорошо обороняющимся соперником. Не смогли забить второй мяч, здесь очень тяжело создавать моменты любой команде. А у нас порой был один момент за другим. Хотя иногда возникали большие паузы между такими сериями". Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот

Несмотря на потерю очков, "мерсисайдцы" с активом в 47 очков по-прежнему лидируют в таблице английского первенства. За ним следуют "Ноттингем" (41) и "Арсенал" (40).

В других играх 21-го тура АПЛ "Манчестер Сити" упустил победу над "Брентфордом" (2:2), "Челси" чуть не проиграл "Борнмуту" (2:2).

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