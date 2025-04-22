"Ноттингем Форест" впервые за долгие годы может стать призером АПЛ

Один из старейших футбольных клубов Англии "Ноттингем Форест" близок к тому дню, когда он может первый раз в своей истории завоевать медали Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

Для "лесников", которые в этом году отмечают свое 160-летие, медали английского чемпионата не в новинку. В сезоне 1977/78 они уже брали "золото" турнира. Но в АПЛ, где они выступают с 1999 года, никогда не оказывались на пьедестале почета.

В этом сезоне у "Фореста" задача очень непростая: клуб, помимо "бронзы", может замахнуться даже на "серебро". Для этого надо очень хорошо постараться и выиграть все матчи в оставшихся шести турах Премьер-лиги, плюс ждать осечки от "Арсенала", который идет на второй позиции.

По итогам заключительных игр 33-го тура АПЛ команда Нуну Эшпириту Санту вернулась на третью строчку турнирной таблицы, набрав 60 очков.

В ночь на 22 апреля "красные" на выезде сумели обыграть полуфиналиста нынешнего сезона Лиги Европы УЕФА – "Тоттенхэм" (2:1).

Но и "бронзу" английского первенства "Ноттингему" никто не собирается просто так отдавать. За третье место также ведут сражение "Ньюкасл", "Манчестер Сити", "Челси" и "Астон Вилла".

Всю эту пятерку команд отделяют всего лишь три очка за шесть туров до конца сезона.

Пока эти клубы думают о бронзовых медалях, "Ливерпуль" от чемпионского титула в АПЛ-2025 отделяет всего лишь одна победа.