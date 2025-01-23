Шавкату Рахмонову предрекли первое поражение в карьере
Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94
Австралийский боец ММА Джек Делла Маддалена заявил о желании заполучить титульный поединок после победы на мартовском турнире UFC в Лондоне, сообщает Zakon.kz.
22 марта Делла Маддалена сразится против экс-чемпиона UFC Леона Эдвардса.
"Я перенес операцию после травмы. Все должно было быть легко и просто, но дело осложнила инфекция. Теперь я хочу выйти на бой с Леоном и доказать кое-что. Я хочу доказать, что могу сделать с Леоном то, что не смог сделать Белал", – высказался Делла Маддалена.
Что касается других претендентов, то спортсмен предположил, что Шавкату дадут бой с Белалом.
"Рахмонов действует агрессивно и делает ставку на досрочные победы. Правда, в последнем поединке он проявил себя не лучшим образом. Если в борьбе они окажутся примерно на одном уровне, то Белал наверняка найдет путь к победе. У Мухаммада странный стиль боя. Думаю, он победит Рахмонова в титульнике", – сказал Делла Маддалена в интервью Ариэлю Хельвани.
Боец добавил, что его предположение строится на последнем выступлении Шавката.
Ранее чемпион UFC Белал Мухаммад рассказал, когда встретится на ринге с Шавкатом Рахмоновым.
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