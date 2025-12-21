Бросивший вызов Рахмонову боец публично показал слезы

Американский боец UFC Хоакин Бакли заявил, что прослезился после поражения австралийца Джека Деллы Маддалены в титульном бою с россиянином Исламом Махачевым, сообщает Zakon.kz.

По словам Хоакина, победа Махачева может "затормозить" развитие дивизиона, так как новый чемпион редко выходит в октагон.

"Я плакал после его поражения! Хотел, чтобы Маддалена победил. Я понимал, что в случае победы Махачева в нашем дивизионе все затормозится. Всегда болел за Джека, потому что он настоящий боец. Звонит UFC, он не отказывает никому. Ислам – другая история, он действует по своей стратегии. Мне бы хотелось, чтобы победил Джек, но что есть, то есть", – признался Бакли в интервью для YouTube-канала Submission Radio.

Бой за титул чемпиона в полусреднем весе между Махачевым и Маддаленой состоялся в ноябре в Нью-Йорке (США) и завершился победой Ислама единогласным решением судей.

До этого Хоакин Бакли неоднократно вызывал казахстанца Шавката Рахмонова на бой.

Ранее стало известно, когда казахстанский боец Нургожай проведет свой следующий бой в UFC.