#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
517.66
606.49
6.44
Спорт

Бросивший вызов Рахмонову боец публично показал слезы

Спортсмен, казахстанец, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2025 08:56 Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94
Американский боец UFC Хоакин Бакли заявил, что прослезился после поражения австралийца Джека Деллы Маддалены в титульном бою с россиянином Исламом Махачевым, сообщает Zakon.kz.

По словам Хоакина, победа Махачева может "затормозить" развитие дивизиона, так как новый чемпион редко выходит в октагон.

"Я плакал после его поражения! Хотел, чтобы Маддалена победил. Я понимал, что в случае победы Махачева в нашем дивизионе все затормозится. Всегда болел за Джека, потому что он настоящий боец. Звонит UFC, он не отказывает никому. Ислам – другая история, он действует по своей стратегии. Мне бы хотелось, чтобы победил Джек, но что есть, то есть", – признался Бакли в интервью для YouTube-канала Submission Radio.

Бой за титул чемпиона в полусреднем весе между Махачевым и Маддаленой состоялся в ноябре в Нью-Йорке (США) и завершился победой Ислама единогласным решением судей.

До этого Хоакин Бакли неоднократно вызывал казахстанца Шавката Рахмонова на бой.

Ранее стало известно, когда казахстанский боец Нургожай проведет свой следующий бой в UFC.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Маддалена бросил вызов непобежденному Шавкату Рахмонову
08:56, 14 мая 2025
Маддалена бросил вызов непобежденному Шавкату Рахмонову
Маддалена рассказал, что ждет от боя с Махачевым
06:18, 30 мая 2025
Маддалена рассказал, что ждет от боя с Махачевым
Шавкату Рахмонову предрекли первое поражение в карьере
04:40, 24 января 2025
Шавкату Рахмонову предрекли первое поражение в карьере
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: