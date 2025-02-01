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Спорт

Борец из Кыргызстана провалил допинг-тест на чемпионате Азии в Астане

Борец из Кыргызстана провалил допинг-тест на чемпионате Азии в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 05:40 Фото: uww.org
Объединенный мир борьбы и Международное агентство по тестированию поставили точку в деле кыргызского "классика" Сардарбека Конушбаева (55 кг), сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, на чемпионате Азии 2023 года в Астане 29-летний "греко-римлянин" занял седьмое место, потерпев два поражения подряд: в 1/8 финала от индийца Рупина (7:6) и от казахстанца Амангали Бекболатова (0:9).

Сразу после заключительного боя Конушбаева увели на допинг-контроль. Через некоторое время ему сообщили о том, что в пробе "А" были найдены следы "Метастерона".

Так Сардарбек получил четыре года дисквалификации – с 12 июня 2023 года по 11 июня 2027 года.

До этого события спортсмен был:

  • чемпионом Азии среди кадетов (2012);
  • финалистом юниорского чемпионата Азии (2016);
  • победителем чемпионата Азии до 23 лет (2019);
  • чемпионом РК;
  • Мастером спорта РК;
  • Мастером спорта международного класса.

Ранее стало известно, что Ангелина Лукас одержала победу на турнире "Ночь чемпионов IBA".

Аксинья Титова
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