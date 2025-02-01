Борец из Кыргызстана провалил допинг-тест на чемпионате Азии в Астане
Фото: uww.org
Объединенный мир борьбы и Международное агентство по тестированию поставили точку в деле кыргызского "классика" Сардарбека Конушбаева (55 кг), сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, на чемпионате Азии 2023 года в Астане 29-летний "греко-римлянин" занял седьмое место, потерпев два поражения подряд: в 1/8 финала от индийца Рупина (7:6) и от казахстанца Амангали Бекболатова (0:9).
Сразу после заключительного боя Конушбаева увели на допинг-контроль. Через некоторое время ему сообщили о том, что в пробе "А" были найдены следы "Метастерона".
Так Сардарбек получил четыре года дисквалификации – с 12 июня 2023 года по 11 июня 2027 года.
До этого события спортсмен был:
- чемпионом Азии среди кадетов (2012);
- финалистом юниорского чемпионата Азии (2016);
- победителем чемпионата Азии до 23 лет (2019);
- чемпионом РК;
- Мастером спорта РК;
- Мастером спорта международного класса.
Ранее стало известно, что Ангелина Лукас одержала победу на турнире "Ночь чемпионов IBA".
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript