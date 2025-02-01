Борец из Кыргызстана провалил допинг-тест на чемпионате Азии в Астане

Объединенный мир борьбы и Международное агентство по тестированию поставили точку в деле кыргызского "классика" Сардарбека Конушбаева (55 кг), сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, на чемпионате Азии 2023 года в Астане 29-летний "греко-римлянин" занял седьмое место, потерпев два поражения подряд: в 1/8 финала от индийца Рупина (7:6) и от казахстанца Амангали Бекболатова (0:9).

Сразу после заключительного боя Конушбаева увели на допинг-контроль. Через некоторое время ему сообщили о том, что в пробе "А" были найдены следы "Метастерона".

Так Сардарбек получил четыре года дисквалификации – с 12 июня 2023 года по 11 июня 2027 года.

До этого события спортсмен был:

чемпионом Азии среди кадетов (2012);

финалистом юниорского чемпионата Азии (2016);

победителем чемпионата Азии до 23 лет (2019);

чемпионом РК;

Мастером спорта РК;

Мастером спорта международного класса.

Ранее стало известно, что Ангелина Лукас одержала победу на турнире "Ночь чемпионов IBA".

