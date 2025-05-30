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Спорт

Казахстан лишат золотой медали чемпионата мира из-за допинга топ-спортсмена

Сарсен Жетибаев, Казахстан, допинг, лишение медали, спорт, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 18:54 Фото: pixabay
Объединенный мир борьбы и Международное агентство по тестированию поставили жирную точку в деле казахстанского грэпплера Сарсена Жетибаева, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает издание Sportarena.kz, ранее Жетибаев был временно отстранен от спортивной деятельности за нарушение антидопинговых правил WADA на прошлогоднем чемпионате мира в Астане, где он выиграл золотую медаль в весовой категории до 71 кг, победив в финальном бою 24-летнего испанца Икера Камару Домингеса со счетом 2:1.

"За обнаружение запрещенного препарата "Болденон", между прочим, анаболического стероида 27-летнего бойца дисквалифицировали на 36 месяцев – с 7 февраля 2025 года по 6 февраля 2028 года", – отмечено в публикации.

Чего добился уроженец Павлодара до этого громкого скандала:

  • 2022 год – финалист чемпионата мира.
  • 2023 год – победитель World Combat Games.
  • 2004 год – двукратный чемпион Азии.

Ранее мы сообщали, что лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина за последнюю неделю показывает прекрасную форму, одержав семь побед подряд. 24 мая она стала победительницей турнира во французском Страсбурге, затем успешно прошла два круга на "Ролан Гаррос-2025".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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