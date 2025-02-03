В области Улытау открылась крупнейшая в стране шахматная академия

В Жезказгане начал работу филиал шахматной академии пятикратной чемпионки мира, гроссмейстера Жансаи Абдумалик.

В церемонии открытия приняли участие министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов, аким области Улытау Дастан Рысбеков, председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурахмет Нуриев, советник президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Берик Балгабаев.

Этот филиал является крупнейшей шахматной академией в стране. Общая площадь здания составляет 900 квадратных метров. Здесь проходят обучение около 1 тыс. юных шахматистов региона в возрасте от пяти до 18 лет.

Фото: ТОО "Корпорация "Казахмыс"

"Рад встрече с вами в Улытау – колыбели нации. Искренне поздравляю всех с открытием академии. Глава государства уделяет особое внимание развитию спорта, благодаря чему наши спортсмены стабильно демонстрируют высокие результаты на международной арене. В Казахстане функционируют более 8 тыс. шахматных клубов, а в шахматы играет свыше 270 тыс. детей. Жансая Абдумалик – международный гроссмейстер, добившаяся выдающихся успехов в шахматах. Помимо собственной спортивной карьеры, она активно развивает этот вид спорта среди молодежи, открывая новые возможности для юных шахматистов. Уверен, что такие академии будут готовить спортсменов, способных покорять мировые турниры", – отметил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Фото: ТОО "Корпорация "Казахмыс"

Также на церемонии открытия аким области Ұлытау Дастан Рыспеков выразил уверенность, что и в нашем регионе появятся именитые шахматисты и чемпионы страны, которые будут представлять область Ұлытау как на республиканской арене, так и на мировой.

Шахматная академия в Жезказгане построена в рамках меморандума между корпорацией "Казахмыс" и акиматом области Улытау. Этот проект демонстрирует важность сотрудничества бизнеса и государственных структур для развития спорта и образования в Казахстане.

"То, что Академия шахмат открылась именно здесь, в Жезказгане, а не в столичном городе или Алматы, свидетельствует о том, что руководство корпорации "Казахмыс" уделяет большое внимание социальной направленности своей деятельности", – отметил советник президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Берик Балгабаев.

Фото: ТОО "Корпорация "Казахмыс"

Кроме того, в рамках открытия академии состоялся первый международный командный детский турнир KAZAKHMYS YOUTH TEAM CHESS CUP, в котором приняли участие более 100 юных шахматистов из Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана и Монголии.

По итогу соревнований первое место заняли юные интеллектуалы из команды "Академия шахмат Жансаи Абдумалик – 1": Марк Смирнов, Данис Куандыкулы, Ризат Улан и Мария Холявко.

Второе место завоевала команда "Центральный шахматный клуб – Каисса", г. Астана. В составе команды: Алимжан и Алдияр Жауынбай, Арлан Миржанов и Акнур Мамакова.

Третье место заняла команда "Республиканский центр олимпийской подготовки по шахматам", город Минск, Республика Беларусь. В составе команды: Матвей Савелев, Дамир Булгак, Павел Пух и Ника Венская.

Четвертое место завоевала команда "Шахматная Школа Shatranj", а пятое – команда "Московская комплексная спортивная школа олимпийского резерва "Восток".

Победители первого в Жезказгане Международного командного детского шахматного турнира награждены кубками, дипломами и денежными призами. Общий призовой фонд турнира составил 8 млн тенге.