#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
518.14
537.57
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
518.14
537.57
5.27
Спорт

В области Улытау открылась крупнейшая в стране шахматная академия

Открылась в области Улытау, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 10:28 Фото: ТОО "Корпорация Казахмыс"
В Жезказгане начал работу филиал шахматной академии пятикратной чемпионки мира, гроссмейстера Жансаи Абдумалик.

В церемонии открытия приняли участие министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов, аким области Улытау Дастан Рысбеков, председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурахмет Нуриев, советник президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Берик Балгабаев.

Этот филиал является крупнейшей шахматной академией в стране. Общая площадь здания составляет 900 квадратных метров. Здесь проходят обучение около 1 тыс. юных шахматистов региона в возрасте от пяти до 18 лет.

Фото: ТОО "Корпорация "Казахмыс"

"Рад встрече с вами в Улытау – колыбели нации. Искренне поздравляю всех с открытием академии. Глава государства уделяет особое внимание развитию спорта, благодаря чему наши спортсмены стабильно демонстрируют высокие результаты на международной арене. В Казахстане функционируют более 8 тыс. шахматных клубов, а в шахматы играет свыше 270 тыс. детей. Жансая Абдумалик – международный гроссмейстер, добившаяся выдающихся успехов в шахматах. Помимо собственной спортивной карьеры, она активно развивает этот вид спорта среди молодежи, открывая новые возможности для юных шахматистов. Уверен, что такие академии будут готовить спортсменов, способных покорять мировые турниры", – отметил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.
Фото: ТОО "Корпорация "Казахмыс"

Также на церемонии открытия аким области Ұлытау Дастан Рыспеков выразил уверенность, что и в нашем регионе появятся именитые шахматисты и чемпионы страны, которые будут представлять область Ұлытау как на республиканской арене, так и на мировой.

Шахматная академия в Жезказгане построена в рамках меморандума между корпорацией "Казахмыс" и акиматом области Улытау. Этот проект демонстрирует важность сотрудничества бизнеса и государственных структур для развития спорта и образования в Казахстане.

"То, что Академия шахмат открылась именно здесь, в Жезказгане, а не в столичном городе или Алматы, свидетельствует о том, что руководство корпорации "Казахмыс" уделяет большое внимание социальной направленности своей деятельности", – отметил советник президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Берик Балгабаев.
Фото: ТОО "Корпорация "Казахмыс"

Кроме того, в рамках открытия академии состоялся первый международный командный детский турнир KAZAKHMYS YOUTH TEAM CHESS CUP, в котором приняли участие более 100 юных шахматистов из Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана и Монголии.

По итогу соревнований первое место заняли юные интеллектуалы из команды "Академия шахмат Жансаи Абдумалик – 1": Марк Смирнов, Данис Куандыкулы, Ризат Улан и Мария Холявко.

Второе место завоевала команда "Центральный шахматный клуб – Каисса", г. Астана. В составе команды: Алимжан и Алдияр Жауынбай, Арлан Миржанов и Акнур Мамакова.

Третье место заняла команда "Республиканский центр олимпийской подготовки по шахматам", город Минск, Республика Беларусь. В составе команды: Матвей Савелев, Дамир Булгак, Павел Пух и Ника Венская.

Четвертое место завоевала команда "Шахматная Школа Shatranj", а пятое – команда "Московская комплексная спортивная школа олимпийского резерва "Восток".

Победители первого в Жезказгане Международного командного детского шахматного турнира награждены кубками, дипломами и денежными призами. Общий призовой фонд турнира составил 8 млн тенге.

Фото: ТОО "Корпорация "Казахмыс"

Айсулу Омарова
Поделиться новостью
Читайте также
Гандболисты Дании в четвертый раз подряд выиграли мировое первенство
Спорт
10:28, Сегодня
Гандболисты Дании в четвертый раз подряд выиграли мировое первенство
ФК "Арсенал" забил пять голов "Манчестер Сити" в матче АПЛ
Спорт
09:51, Сегодня
ФК "Арсенал" забил пять голов "Манчестер Сити" в матче АПЛ
Российский боец UFC потерял близкого родственника перед проигранным поединком
Спорт
08:52, Сегодня
Российский боец UFC потерял близкого родственника перед проигранным поединком
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: