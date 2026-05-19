Бибисара Асаубаева выступит на крупном турнире "Шахматные звезды" в Москве
По сведениям организаторов, турнир откроется 1 июля серией мастер-классов от ведущих гроссмейстеров мира, далее со 2 по 6 июля пройдут основные состязания.
"Шахматные звезды" – одно из крупнейших международных соревнований, которое объединяет сильнейших гроссмейстеров мира и молодых игроков.
Проект дает юным шахматистам возможность не только наблюдать за игрой мастеров, но и встретиться с ними за одной доской.
В этом году помимо хозяев здесь примут участие ведущие шахматисты Азербайджана, Индии и Казахстана. Среди них особняком стоят уже прославленные мастера древнеиндийской игры:
- Сергей Карякин – чемпион мира по блицу и быстрым шахматам, победитель Кубка мира-2012, двукратный чемпион мира в составе сборной России,
- Теймур Раджабов – один из сильнейших шахматистов мира, обладатель Кубка мира-2019, многократный призер международных турниров.
- Владислав Артемьев – чемпион Европы-2019, двукратный победитель Суперфинала чемпионата России (2023, 2024), четырехкратный победитель турнира "Шахматные звезды".
- Андрей Есипенко – многократный победитель и призер юношеских чемпионатов России, Европы и мира, а также крупных международных турниров. Двукратный победитель онлайн-Олимпиады в составе сборной России (2020, 2021).
- Евгений Томашевский – чемпион Европы и двукратный чемпион России, победитель командных чемпионатов мира и Европы.
- Раунак Садхвани – один из самых перспективных гроссмейстеров Индии, чемпион мира по рапиду среди юниоров 2023 года.
- Александра Горячкина – вице-чемпионка мира и победительница Кубка мира FIDE-2023.
- Екатерина Лагно – чемпионка мира по быстрым шахматам и блицу, олимпийская чемпионка 2024 года.
- Валентина Гунина – пятикратная чемпионка России, трехкратная чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира по блицу.
