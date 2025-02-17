Сбежавший от Рахмонова африканец дал прогноз на поединок Чимаева за титул

Один из доминирующих экс-чемпионов UFC Камару Усман поделился мыслями насчет потенциального противостояния Хамзата Чимаева и Дрикуса Дю Плесси за пояс в среднем весе, сообщает Zakon.kz.

По мнению спортсмена, после победы южноафриканца на UFC 312 против Шона Стрикленда, он практически обязан встретиться с чеченцем, поскольку тот является главным претендентом на титул. Однако бывший чемпион пояснил, что пережить раунд с "Борзом" – почти невыполнимая задача.

"Хамзат Чимаев – это имя, которое мы все слышим последнюю декаду, и они хотят дать ему титульный шанс. Я думаю, это очень интригующий бой, потому что Хамзат, вероятно, самый сложный соперник, с которым только можно столкнуться в первом раунде. Так что, это непростой прогноз, но я бы сказал, что у Чимаева есть все необходимое, чтобы стать чемпионом", – сказал Камару Усман.

В последний раз сам Усман столкнулся с неудержимой силой Хамзата и стал вторым человеком, протянувший с Чимаевым все три раунда. В итоге нигериец уступил, выйдя на коротком уведомлении не в своей весовой категории в 2023 году.

Ранее стало известно, что экс-претендент на пояс UFC сразится в прощальном бою.