Опубликовано полное расписание матчей первого тура КПЛ-2025 по футболу

1 марта матчем между футбольными командами "Атырау" и "Елимай" стартует новый сезон в Казахстанской Премьер-лиге. В ходе игр первого тура пройдут еще 6 интересных встреч, сообщает Zakon.kz.

По сравнению с прошлым годом на предстоящий турнир выставлены 14 команд, тогда было 13 дружин. В первый игровой день стартового тура КПЛ-2025, кроме битвы в Атырау, болельщики смогут посмотреть сражение в Шымкенте, где "Ордабасы" примет "Актобе".

Также 1 марта в Костанае "Тобол" сыграет с дебютантом Премьер-лиги – "Улытау" (Жезказган).

На следующий день состоятся еще 4 поединка, самый главный из которых запланирован на "Астана Арене", где подопечные Григория Бабаяна проэкзаменуют чемпиона Казахстана 2024 года – алматинский "Кайрат".

2 марта на обозрение фанатам будут предоставлены еще три игры: "Кайсар" – "Женис", "Туран" – "Окжетпес" и "Кызылжар" – "Жетысу".

Официально сезон в казахстанском футболе был запущен 22 февраля, когда "Кайрат" в финале Суперкубка страны переиграл "Актобе" – 2:0.