Спорт

Подведены итоги 21-го тура КПЛ-2025 по футболу с поражением "Кайрата"

Фото: Instagram/fc_elimai
В минувшие выходные прошли матчи 21-го тура казахстанского футбольного чемпионата среди команд Премьер-лиги, где зрители увидели ряд интересных и сенсационных результатов, сообщает Zakon.kz.

Одна из главных неожиданностей тура произошла в Алматы, где чемпион страны "Кайрат" упустил победу над "Елимаем" из Семея – 2:3.

Хозяева поля комфортно вели в счете с разницей в два мяча после дубля Эдмилсона. Однако затем защита алматинского коллектива рассыпалась, и они пропустили подряд три мяча.

Победа позволила подопечным Андрея Карповича забрать три ценных очка и сохранить еще шансы на медали КПЛ-2025.

Осечкой "Кайрата" воспользовался главный его конкурент в чемпионской гонке сезона – "Астана", которая дома разгромила "Улытау" со счетом 4:0.

Еще один реальный претендент на медали нынешнего чемпионата страны – костанайский "Тобол" – на выезде был сильнее "Ордабасы" из Шымкента – 3:2.

"Актобе" после серии неудач наконец-то порадовал своих фанатов, переиграв на своей арене "Окжетпес" (Кокшетау) – 2:1.

К этому часы закончились все игры 21-го тура КПЛ-2025, и турнирный расклад выглядит следующим образом:

Теперь внимание болельщиков казахстанского футбола приковано к главному поединку сезона с участием "Кайрата" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

В ночь на 20 августа наш клуб в рамках первого матча встретится в Шотландии с легендарным "Селтиком".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
