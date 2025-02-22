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Спорт

"Кайрат" вдесятером обыграл "Актобе" и выиграл Суперкубок Казахстана-2025

Футбол Победа Суперкубок, фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 17:10 Фото: Instagram/f.c.kairat
22 февраля в Астане официально стартовал казахстанский футбольный сезон матчем за Суперкубок страны 2025 года, где алматинский "Кайрат" был сильнее "Актобе" (2:0), сообщает Zakon.kz.

Чемпион Казахстана-2024 сумел обыграть обладателя Кубка республики прошлого сезона со счетом 2:0, при этом в алматинской дружине в конце было на одного игрока меньше. 

Во втором тайме за вторую желтую карточку был удален игрок "Кайрата" Еркин Тапалов.

Что касается самого матча, то здесь команды мирно отыграли первую половину встречу.

А во втором тайме победитель КПЛ-2024 резко преобразился, и один за другим моменты начали возникать у ворот западноказахстанцев.

И вскоре "Кайрат" добился своей цели, на 58-й минуте счет открыл бразилец Элдер Сантана. А на исходе поединка белорусский легионер Валерий Громыко поставил точку – 2:0.

Таким образом, "Кайрат" третий раз в своей истории завоевал Суперкубок страны и заработал 40 000 000 тенге. 

В итоге подопечные Рафаэля Уразбахтина победой открыли новый сезон, дальше их ждет еще один суперматч, но уже в рамках первого тура казахстанского чемпионата против "Астаны".    

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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