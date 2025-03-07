В Ассоциации футзала Казахстана выбрали нового генсекретаря
Фото: АФК
В Ассоциации футзала Казахстана сообщили о назначении Максата Тюмалиева на должность генерального секретаря АФК, сообщает Zakon.kz.
В ассоциации отметили, что Максат Тюмалиев имеет большой опыт работы как в футзальном клубе, так и в большом футболе.
Предыдущий Генеральный секретарь АФК Нургожин Даурен Маратович принял решение сосредоточиться на работе в национальной сборной Казахстана по футзалу в качестве ассистента главного тренера Пауло Рикардо Фигейра.
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