Генменеджер "Атырау" попал в больницу после матча с "Ордабасы"

Генерального менеджера футбольного клуба "Атырау" Максата Тюмалиева экстренно госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел сразу после четвертого тура КПЛ против "Ордабасы".

Спортивный функционер выложил в сторис Instagram видео из скорой помощи и обратился к футболистам. Также он показал тонометр с высоким давлением.

"После матча везут на скорой. Ребята, спасибо, спасибо. Вы мои герои", – заявил функционер.

Ранее сообщалось, что "Ордабасы" вырвал ничью у "Атырау" на последней минуте.