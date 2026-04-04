Генменеджер "Атырау" попал в больницу после матча с "Ордабасы"
Генерального менеджера футбольного клуба "Атырау" Максата Тюмалиева экстренно госпитализировали, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел сразу после четвертого тура КПЛ против "Ордабасы".
Спортивный функционер выложил в сторис Instagram видео из скорой помощи и обратился к футболистам. Также он показал тонометр с высоким давлением.
"После матча везут на скорой. Ребята, спасибо, спасибо. Вы мои герои", – заявил функционер.
Ранее сообщалось, что "Ордабасы" вырвал ничью у "Атырау" на последней минуте.
