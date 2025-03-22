Самая титулованная казахстанская боксерша в нежном образе удивила фанатов
Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09
Трехкратная чемпионка мира по боксу Назым Кызайбай поздравила своих подписчиков с Наурызом, сообщает Zakon.kz.
22 марта она на своей странице в Instagram опубликовала фотографии, на которых позирует в нежном платье, камзоле и казахских национальных украшениях.
Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09
"От всей души поздравляю вас с великим Наурызом – праздником обновления и весны! Желаю всем крепкого здоровья, счастья в домах, благополучия в семьях, изобилия и согласия!" – написала спортсменка под постом.
Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09
Образ боксерши вызвал шквал комплиментов фанатов:
- Вау, какая красивая! Вам очень идет!
- Красивая и нежная!
- Как одежда преображает человека!
Ранее Назым Кызайбай рассказала о замужестве.
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