Самая титулованная казахстанская боксерша в нежном образе удивила фанатов

Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09

Трехкратная чемпионка мира по боксу Назым Кызайбай поздравила своих подписчиков с Наурызом, сообщает Zakon.kz.

22 марта она на своей странице в Instagram опубликовала фотографии, на которых позирует в нежном платье, камзоле и казахских национальных украшениях. Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09 "От всей души поздравляю вас с великим Наурызом – праздником обновления и весны! Желаю всем крепкого здоровья, счастья в домах, благополучия в семьях, изобилия и согласия!" – написала спортсменка под постом. Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09 Образ боксерши вызвал шквал комплиментов фанатов: Вау, какая красивая! Вам очень идет!

Красивая и нежная!

Как одежда преображает человека! Ранее Назым Кызайбай рассказала о замужестве.

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