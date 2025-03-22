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Спорт

Самая титулованная казахстанская боксерша в нежном образе удивила фанатов

Назым Кызайбай, бокс, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 22:41 Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09
Трехкратная чемпионка мира по боксу Назым Кызайбай поздравила своих подписчиков с Наурызом, сообщает Zakon.kz.

22 марта она на своей странице в Instagram опубликовала фотографии, на которых позирует в нежном платье, камзоле и казахских национальных украшениях.

Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09

"От всей души поздравляю вас с великим Наурызом – праздником обновления и весны! Желаю всем крепкого здоровья, счастья в домах, благополучия в семьях, изобилия и согласия!" – написала спортсменка под постом. 

Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09

Образ боксерши вызвал шквал комплиментов фанатов:

  • Вау, какая красивая! Вам очень идет!
  • Красивая и нежная!
  • Как одежда преображает человека!

Ранее Назым Кызайбай рассказала о замужестве. 

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Айсулу Омарова
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