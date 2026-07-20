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Спорт

Пять золотых медалей завоевали казахстанцы на молодежном ЧА по дзюдо в Иордании

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 18:05 Фото: olympic.kz
В Аммане (Иордания) завершился чемпионат Азии по дзюдо среди молодежи. Сборная Казахстана завоевала на турнире пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали, сообщает Zakon.kz.

Чемпионами Азии стали Айнара Сейтжанова (до 48 кг), Нурбала Зайнул (до 52 кг), Ролан Каиргали (до 66 кг), Гульсезим Турлыбек (до 78 кг), Санжар Еруланов (до 100 кг).

Серебряные медали завоевали Дамеля Асылханова (до 63 кг), Ерасыл Ержанов (до 66 кг), Мухамедали Закиров (до 73 кг), Руслана Махатова (свыше 78 кг).

Третьими финишировали Айзат Наукенова (до 48 кг), Айдана Абиханова (до 63 кг), Шынар Битимбай (до 70 кг).

Ранее сообщалось, что восемь медалей удалось завоевать дзюдоистам Казахстана в Тайване.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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