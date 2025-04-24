Страшному сопернику Рахмонова предрекли победу

Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94

В эти выходные Иэн Гэрри и Карлос Пратес возглавят турнир UFC on ESPN. Победитель противостояния вполне вероятно станет кандидатом на претендентский бой, сообщает Zakon.kz.

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