#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
517.16
588.48
6.23
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
517.16
588.48
6.23
Спорт

Страшному сопернику Рахмонова предрекли победу

Боец UFC, фото, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 01:55 Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94
В эти выходные Иэн Гэрри и Карлос Пратес возглавят турнир UFC on ESPN. Победитель противостояния вполне вероятно станет кандидатом на претендентский бой, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, лидер рейтинга полусредневесов Шон Брэди ставит на победу Иэна Гэрри.

Он высказал свое мнение насчет поединка ирландца и бразильца:

"К сожалению, я ставлю на победу Йена в этом бою. У него больше способов победить, чем у Карлоса. Конечно, Карлос может его нокаутировать, но Йен знает, как выигрывать. Он, скорее всего, будет бить и бегать. Если UFC скажет мне, что я не получаю титульный бой и не дерусь с Шавкатом, а Йен выигрывает, тогда мы можем подраться, и победитель получит титульный шанс", – сказал Шон Брэди.

Иэн Гэрри на UFC 310 стал самым страшным соперником Шавката Рахмонова. Несмотря на поражение, ирландец составил казахстанцу хорошую конкуренцию.

Ранее стало известно, что UFC может лишить Махачева чемпионского пояса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Матч хоккейной сборной Казахстана на ЧМ-2025 завершился триумфом
Спорт
23:54, 24 апреля 2025
Матч хоккейной сборной Казахстана на ЧМ-2025 завершился триумфом
Матч "Экибастуза" и "Актобе" обернулся дракой футболистов
Спорт
22:40, 24 апреля 2025
Матч "Экибастуза" и "Актобе" обернулся дракой футболистов
Казахстанский таеквондист прославился на топовом турнире в Китае
Спорт
21:20, 24 апреля 2025
Казахстанский таеквондист прославился на топовом турнире в Китае
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: