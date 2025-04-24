Страшному сопернику Рахмонова предрекли победу
Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94
В эти выходные Иэн Гэрри и Карлос Пратес возглавят турнир UFC on ESPN. Победитель противостояния вполне вероятно станет кандидатом на претендентский бой, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, лидер рейтинга полусредневесов Шон Брэди ставит на победу Иэна Гэрри.
Он высказал свое мнение насчет поединка ирландца и бразильца:
"К сожалению, я ставлю на победу Йена в этом бою. У него больше способов победить, чем у Карлоса. Конечно, Карлос может его нокаутировать, но Йен знает, как выигрывать. Он, скорее всего, будет бить и бегать. Если UFC скажет мне, что я не получаю титульный бой и не дерусь с Шавкатом, а Йен выигрывает, тогда мы можем подраться, и победитель получит титульный шанс", – сказал Шон Брэди.
Иэн Гэрри на UFC 310 стал самым страшным соперником Шавката Рахмонова. Несмотря на поражение, ирландец составил казахстанцу хорошую конкуренцию.
Ранее стало известно, что UFC может лишить Махачева чемпионского пояса.
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