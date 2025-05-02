Определились финалистки женского "Мастерса" в Мадриде

Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси продолжает свое выступление на Mutua Madrid Open-2025, обыграв в полуфинале турнира Элину Свитолину (Украина) – 6:3, 7:5. И теперь поборется за титул с американкой Кори Гауфф, сообщает Zakon.kz.

Соболенко понадобилось 1 час и 32 минуты, чтобы остановить победное шествие Свитолиной на грунте из девяти успешных игр подряд.

В финале мадридского WTA-1000 на грунтовых кортах белорусская теннисистка встретится с Кори Гауфф (США).

Четвертая сеяная данных состязаний в прошедший игровой день за 64 минуты обыграла Игу Швёнтек – 6:1, 6:1.

В личных встречах американка имеет минимальное преимущество над Соболенко – 5:4. Гауфф выиграла их единственную встречу на грунте в Риме четыре года назад.

Плюс Кори была сильнее в их последнем матче на Итоговом турнире WTA-2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).