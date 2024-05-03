Арина Соболенко высказалась о победе над Еленой Рыбакиной в полуфинале "Мастерса" в Мадриде
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Соболенко прервала победную серию Елены Рыбакиной на грунте, которая насчитывала 16 матчей подряд, включая прошлый сезон. Арина призналась, что выиграла у казахстанки благодаря поддержке болельщиков.
"Сегодня, честно говоря, если бы не болельщики, я бы, наверное, ушла с этой площадки, проиграв 1:6, 1:6, и мне было бы очень грустно. Поскольку я чувствовала всю поддержку и слышала, как кто-то кричал: "Мы хотим увидеть тебя в субботу", это действительно мотивировало меня в тот момент. Я чувствовала себя так, будто мне придется сражаться. Я должна стараться изо всех сил. Если нет, то нет. Если да, то я буду самым счастливым человеком", – сказала Соболенко после матча.
В финале грунтового турнира в Мадриде Соболенко будет защищать чемпионский титул в игре с первой ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек, которая в полуфинале со счетом 6:1, 6:3 разгромила 20-ю ракетку мира, представительницу США Мэдисон Кис.
В прошлом году в финале Мадрида Соболенко обыграла Швёнтек в трех партиях со счетом 6:3, 3:6, 6:3.
На следующей неделе Елена Рыбакина сыграет на турнире категории WTA-1000 в Риме, где ей предстоит защищать прошлогодний титул
Ранее был представлен видеообзор матча Елена Рыбакина – Арина Соболенко.