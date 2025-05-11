Рыбакина проиграла 121-й ракетке мира и бесславно завершила турнир в Риме

11 мая первый номер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина не смогла преодолеть барьер третьего круга одиночного разряда римского "Мастерса". Она проиграла канадке Бьянке Андрееску, 121-й ракетке WTA-тура, сообщает Zakon.kz.

Канадская теннисистка не имела особых проблем в противостоянии с Рыбакиной и заставила признать поражение за 1 час и 28 минут.

Андрееску навязала свой стиль игры Елене и была сильнее в двух сетах – 6:2, 6:4.

В итоге изначальный фаворит Рыбакина досрочно завершила выступления на кортах Рима на уровне 1/16 финала турнира.

Здесь стоит отметить, что казахстанка два года назад выиграла титул женского "Мастерса" в Италии.

На этот раз Рыбакина отметилась только одной победой, обыграв во втором круге немецкую теннисистку Еву Лис.