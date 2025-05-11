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Спорт

Рыбакина проиграла 121-й ракетке мира и завершила турнир в Риме

Теннис Игра Рим, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 20:31 Фото: ktf.kz
11 мая первый номер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина не смогла преодолеть барьер третьего круга одиночного разряда римского "Мастерса". Она проиграла канадке Бьянке Андрееску, 121-й ракетке WTA-тура, сообщает Zakon.kz.

Канадская теннисистка не имела особых проблем в противостоянии с Рыбакиной и заставила признать поражение за 1 час и 28 минут.

Андрееску навязала свой стиль игры Елене и была сильнее в двух сетах – 6:2, 6:4.

В итоге изначальный фаворит Рыбакина досрочно завершила выступления на кортах Рима на уровне 1/16 финала турнира.

Здесь стоит отметить, что казахстанка два года назад выиграла титул женского "Мастерса" в Италии.

На этот раз Рыбакина отметилась только одной победой, обыграв во втором круге немецкую теннисистку Еву Лис.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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