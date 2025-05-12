Шавкат Рахмонов отреагировал на победу Маддалены, который лишил его боя за титул
Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94
Казахстанский боец Шавкат Рахмонов поздравил австралийца Джеда Маддалену с победой над Белалом Мухаммадом, сообщает Zakon.kz.
Свое поздравление спортсмен опубликовал в соцсетях.
"Поздравляю, Джек Делла Маддалена! Это было отличное выступление после долгого простоя и травм. Ты знаешь, что я настоящий вызов в полусреднем весе. Рано или поздно мое время придет!" – написал Рахмонов.
Ранее мы сообщали, что Маддалена стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.
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