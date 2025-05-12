Шавкат Рахмонов отреагировал на победу Маддалены, который лишил его боя за титул

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов поздравил австралийца Джеда Маддалену с победой над Белалом Мухаммадом, сообщает Zakon.kz.

Свое поздравление спортсмен опубликовал в соцсетях.

"Поздравляю, Джек Делла Маддалена! Это было отличное выступление после долгого простоя и травм. Ты знаешь, что я настоящий вызов в полусреднем весе. Рано или поздно мое время придет!" – написал Рахмонов.

Ранее мы сообщали, что Маддалена стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.