#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
519.58
609.36
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
519.58
609.36
6.63
Спорт

Шавкат Рахмонов "отказался" драться с Белалом Мухаммадом

Боец UFC, фото, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 03:40 Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94
Казахстанский боец Шавкат Рахмонов опроверг информацию о том, что шли переговоры по поводу его противостояния с палестинцем Белалом Мухаммадом, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, Шавкат Рахмонов рассказал о слухах, которые появились после того, как Белал Мухаммад проиграл титул в очной схватке с Джеком Деллой Маддаленой на UFC 315.

"Номад" уверил, что ему никто не говорил о потенциальном бое с Мухаммадом. Он согласен только в том случае, если будет драться с ним за титул:

"Это неправда. Со мной на эту тему не разговаривал. Похоже на слухи, запущенные журналистами. Со мной никаких официальных обсуждений на этот счет не было. Если все будет хорошо, я хочу вернуться в конце года. Кто победит в поединке Делла Мадалены и Махачева, с тем я и хочу подраться. Если скажут ждать – я подожду, но пойду только за титулом. Другие бои меня не интересуют", – сказал Шавкат Рахмонов

Интересно, что Шавкат и Белал должны были биться дважды. В первый раз на UFC 310 – палестинский американец отказался из-за подхваченной инфекции. Во второй раз снялся с UFC 315 уже сам Рахмонов – травма колена.

Ранее в Казахстане определили состав сборной по боксу на ЧМ-2025.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Как закончился первый матч алматинского "Кайрата" в Лиге чемпионов в Словении
Спорт
00:16, 09 июля 2025
Как закончился первый матч алматинского "Кайрата" в Лиге чемпионов в Словении
Казахстанец установил рекорд Азии и стал чемпионом на юниорском ЧА по тяжелой атлетике
Спорт
23:06, 08 июля 2025
Казахстанец установил рекорд Азии и стал чемпионом на юниорском ЧА по тяжелой атлетике
Казахстан добыл еще одно "золото" на ЧА-2025 по тяжелой атлетике
Спорт
17:36, 08 июля 2025
Казахстан добыл еще одно "золото" на ЧА-2025 по тяжелой атлетике
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: