Шавкат Рахмонов "отказался" драться с Белалом Мухаммадом

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов опроверг информацию о том, что шли переговоры по поводу его противостояния с палестинцем Белалом Мухаммадом, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, Шавкат Рахмонов рассказал о слухах, которые появились после того, как Белал Мухаммад проиграл титул в очной схватке с Джеком Деллой Маддаленой на UFC 315.

"Номад" уверил, что ему никто не говорил о потенциальном бое с Мухаммадом. Он согласен только в том случае, если будет драться с ним за титул:

"Это неправда. Со мной на эту тему не разговаривал. Похоже на слухи, запущенные журналистами. Со мной никаких официальных обсуждений на этот счет не было. Если все будет хорошо, я хочу вернуться в конце года. Кто победит в поединке Делла Мадалены и Махачева, с тем я и хочу подраться. Если скажут ждать – я подожду, но пойду только за титулом. Другие бои меня не интересуют", – сказал Шавкат Рахмонов

Интересно, что Шавкат и Белал должны были биться дважды. В первый раз на UFC 310 – палестинский американец отказался из-за подхваченной инфекции. Во второй раз снялся с UFC 315 уже сам Рахмонов – травма колена.

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