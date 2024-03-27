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Новак Джокович расстался с тренером, с которым работал в течение шести лет

Новак Джокович расстался с тренером, с которым работал в течении шести лет Фото: instagram/goranivanisevicofficial
Первая ракетка мира Новак Джокович завершил сотрудничество с тренером Гораном Иванишевичем. Об этом 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" рассказал в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

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Джокович и Иванишевич работали вместе с 2018 года. Также Иванишевич до серба тренировал хорвата Марина Чилича, чеха Томаша Бердыха и канадца Милана Раонича.

"Горан и я решили прекратить сотрудничество несколько дней назад. У нас на корте были взлеты и падения, но наша дружба всегда была крепкой", – написал Джокович в соцсетях.

Новак Джокович с 2018 года выиграл четыре раза Australian Open, два "Ролан Гаррос", четыре Уимблдона и два US Open.

Ранее Новак Джокович прокомментировал свое решение сняться с "Мастерса" в Майами.

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