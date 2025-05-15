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Спорт

В Туркестане прошел международный турнир по баскетболу среди юниоров

Турнир среди юниоров в Туркестане, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 13:15 Фото: региональная служба коммуникаций Туркестанской области
В спортивном комплексе "Балуан Шолак" города Туркестан прошел международный турнир по баскетболу среди юношей и девушек. Спортивное состязание было посвящено памяти казахского писателя Саттара Ерубаева.

В турнире приняли участие около 250 спортсменов из Узбекистана, Кыргызстана, городов Талдыкорган, Актобе, Байконур, районов и городов Туркестанской области. Мероприятие было организовано акиматом города Туркестан.

В итоге 1 место среди юношей заняла команда города Туркестан. Призовое 2 место заняла команда из Кыргызстана, 3 место – сборная из города Байконур. Среди девушек 1 место заняла сборная Кыргызстана, 2 место – город Туркестан, 3 место – сборная Узбекистана. По окончании соревнований все участники были награждены и получили специальные призы.

Данный турнир направлен на пропаганду здорового образа жизни среди подростков, укрепление международного сотрудничества и воспитание молодежи через спорт.

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Айсулу Омарова
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