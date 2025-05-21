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Спорт

Дэвид Бекхэм встретился с королевской семьей Великобритании

Дэвид Бекхэм встретился с королем и королевой Великобритании, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 06:26 Фото: Instagram/davidbeckham
20 мая в Лондоне Дэвид Бекхэм встретился с королем Чарльзом III и королевой Камиллой, сообщает Zakon.kz.

Легендарный футболист посетил выставку Chelsea Flower Show в магазине для садоводов The Highgrove Shop в Лондоне. Там и произошла его встреча с королевской четой. Фотографиями Бекхэм поделился на своей странице в Instagram.

50-летний бывший футболист и супруг Виктории Бекхэм известен страстью к садоводству и ведению домашнего хозяйства, а Чарльз III является попечителем Королевского садоводческого общества.

"Наверняка на встрече они легко нашли общие темы", – пошутили в комментариях фанаты футболиста.

Фото: Instagram/davidbeckham

Дэвид и Виктория Бекхэм много лет дружат с членами британской королевской семьи. В прошлом году 76-летний король назначил футболиста послом Королевского фонда.

Днями ранее стало известно, что Бекхэм подарил Овечкину свои футбольные бутсы. Подарок с автографом в честь рекордного 895-го гола в НХЛ показала в соцсетях супруга Овечкина Анастасия Шубская.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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