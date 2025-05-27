Казахстан завоевал первую медаль на ЧА-2025 по легкой атлетике
По информации пресс-службы НОК РК, наша спортсменка завоевала бронзовую награду в ходьбе на 20 км, преодолев дистанцию за 01:32:22.
Впереди Токсанбаевой оказались две китаянки: чемпионкой Азии стала Инь Хан – 01:30:44, "серебро" вручили Ма Ли – 01:32:08.
Фото: Instagram/qaz_team_official
У мужчин в этом виде программы казахстанец Георгий Шейко пришел к финишу восьмым.
Нынешнее азиатское первенство будет рекордным как по количеству спортсменов, так и по количеству стран.
На соревнования заявлены 1193 спортсмена из 43 стран континента. Для сравнения, на прошлый чемпионат в Бангкок (Таиланд) два года назад приехали 630 атлетов.
Фото: Instagram/jerutonorah
По мнению специалистов, одной из главных звезд стартовавших состязаний в Гуми будет Нора Джеруто, выступающая под флагом Казахстана.
Она является чемпионкой мира 2022 года в беге на 3000 м с препятствиями.