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Спорт

Казахстан завоевал первую медаль на ЧА-2025 по легкой атлетике

Легкая атлетика Бронза ЧА-2025, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 12:27 Фото: Андрей Губанов
27 мая в городе Гуми (Южная Корея) стартовал чемпионат Азии по легкой атлетике. В первый же день соревнований сборная Казахстана отметилась медалью, которую принесла Ясмина Токсанбаева, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, наша спортсменка завоевала бронзовую награду в ходьбе на 20 км, преодолев дистанцию за 01:32:22.

Впереди Токсанбаевой оказались две китаянки: чемпионкой Азии стала Инь Хан – 01:30:44, "серебро" вручили Ма Ли – 01:32:08.

Легкая атлетика 8 место ЧА, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 12:27

Фото: Instagram/qaz_team_official

У мужчин в этом виде программы казахстанец Георгий Шейко пришел к финишу восьмым.

Нынешнее азиатское первенство будет рекордным как по количеству спортсменов, так и по количеству стран.

На соревнования заявлены 1193 спортсмена из 43 стран континента. Для сравнения, на прошлый чемпионат в Бангкок (Таиланд) два года назад приехали 630 атлетов.

Легкая атлетика Участник ЧА-2025, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 12:27

Фото: Instagram/jerutonorah

По мнению специалистов, одной из главных звезд стартовавших состязаний в Гуми будет Нора Джеруто, выступающая под флагом Казахстана.

Она является чемпионкой мира 2022 года в беге на 3000 м с препятствиями.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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