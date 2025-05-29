Джепкемей добыла для Казахстана первое "золото" ЧА-2025 по легкой атлетике

29 мая сборная Казахстана по легкой атлетике завоевала первую высшую медаль на азиатском первенстве, которое в эти дни проходит в Гуми (Южная Корея). Обладателем "золота" стала Дейзи Джепкемей, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, Джепкемей выиграла финальный забег на дистанции 10 000 метров, показав на финише время 30:48.44.

"Серебро" досталось японке Ририке Хиронака (30:58.32), а на третью строчку пьедестала почета поднялась еще одна представительница этой страны – Микуни Яда (31:12.21).

Фото: Instagram/qaz_team_official

Таким образом, сейчас в активе казахстанской сборной две награды. 27 мая бронзовую медаль ЧА-2025 в спортивной ходьбе на 20 км завоевала Ясмина Токсанбаева.