#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
512.66
580.59
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
512.66
580.59
6.45
Спорт

Джепкемей добыла для Казахстана первое "золото" ЧА-2025 по легкой атлетике

Легкая атлетика Золото ЧА-2025, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 11:13 Фото: Instagram/qaz_team_official
29 мая сборная Казахстана по легкой атлетике завоевала первую высшую медаль на азиатском первенстве, которое в эти дни проходит в Гуми (Южная Корея). Обладателем "золота" стала Дейзи Джепкемей, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, Джепкемей выиграла финальный забег на дистанции 10 000 метров, показав на финише время 30:48.44.

"Серебро" досталось японке Ририке Хиронака (30:58.32), а на третью строчку пьедестала почета поднялась еще одна представительница этой страны – Микуни Яда (31:12.21).

Легкая атлетика Бронза Токсанбаева, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 11:13

Фото: Instagram/qaz_team_official

Таким образом, сейчас в активе казахстанской сборной две награды. 27 мая бронзовую медаль ЧА-2025 в спортивной ходьбе на 20 км завоевала Ясмина Токсанбаева.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Мбаппе объявлен лучшим игроком сезона в "Реале"
Спорт
11:56, Сегодня
Мбаппе объявлен лучшим игроком сезона в "Реале"
Месси оформил дубль и отдал пас в победном матче против "Монреаля"
Спорт
10:50, Сегодня
Месси оформил дубль и отдал пас в победном матче против "Монреаля"
"Флорида" победила "Каролину" и пробилась в финал Кубка Стэнли-2025
Спорт
09:34, Сегодня
"Флорида" победила "Каролину" и пробилась в финал Кубка Стэнли-2025
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: