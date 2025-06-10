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Спорт

Казахстанский параспортсмен Давид Дегтярёв установил очередной рекорд

Давид Дегтярёв, Казахстан, чемпион, рекорд, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 17:01 Фото: Instagram/dav1d.dm
Акмолинский параспортсмен Давид Дегтярёв установил рекорд Казахстана. Он поднял штангу весом 180 кг в пара пауэрлифтинге, сообщает Zakon.kz.

На днях в Таразе стартовала VII -Спартакиада Казахстана среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, органов зрения и особенностями интеллектуального развития.

9 июня 2025 года Управление физической культуры и спорта Акмолинской области опубликовало видео выступления известного параспортсмена.

Дегтярёв стал чемпионом. Он установил новый рекорд страны, подняв штангу весом 180 кг в пара пауэрлифтинге в своей весовой категории до 59 кг.

Также сказано, что подготовкой спортсмена занимается заслуженный тренер Казахстана Юрий Колесников.

Молодая супруга чемпиона Валерия поздравила его с победой, опубликовав фотографию с места событий. К снимку идет краткая подпись: "Мой лев".

Фото: Instagram/stories/eap.va

В октябре 2023 года на IV Азиатских Параиграх в Китае Давид завоевал золотую медаль с результатом 186 кг, установив новый рекорд Азии и Азиатских Параигр. На летних Паралимпийских играх 2024 в Париже вновь завоевал золотую медаль в весовой категории до 54 кг с результатом 188 кг и стал первым двукратным чемпионом Паралимпийских игр в истории Казахстана.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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