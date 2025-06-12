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Спорт

Александр Бублик рассказал о своих целях перед "Уимблдоном"

Теннис Комент Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 14:13 Фото: Instagram/BUBLIK
После завершения грунтового чемпионата мира все ведущие теннисисты планеты в эти дни сразу переключились на травяные турниры, среди которых лидер сборной Казахстана, четвертьфиналист "Ролан Гаррос:"-2025 – Александр Бублик, сообщает Zakon.kz.

43-я ракетка мира сейчас взял небольшую паузу после прекрасного выступления на кортах Парижа. Со следующей недели Бублик начнет целенаправленную подготовку к главному травяному турниру сезона – "Уимблдону".

В преддверии Открытого чемпионата Великобритании первый номер сборной Казахстана поделился своими ближайшими планами.

"Ожидания – это всегда больно, если они не становятся реальностью. Хочу сыграть там, если позволит здоровье и все остальное. Но вначале планирую выступить в Халле и Истборне, а потом только на Уимблдоне. В моем случае нужно играть в теннис, нужно просто быть там, нужно делать то, что от тебя зависит, а потом уже в основном положиться на судьбу". Александр Бублик

Первый травяной турнир, куда запланировал поехать первая ракетка нашей страны, пройдет в немецком Халле, в рамках состязаний ATP 500 с призовым фондом 2,5 млн евро.

Здесь надо подчеркнуть, что Александр Бублик два года назад брал главный трофей соревнований в Халле.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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