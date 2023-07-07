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Александр Бублик впервые пробился в 1/8 финала Уимблдона

Александр Бублик впервые пробился в 4 круг Уимблдона Фото: wimbledon.com
Лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Бублик преодолел третий круг Открытого чемпионата Великобритании, сообщает Zakon.kz.

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В матче третьего круга казахстанский теннисист уверенно выиграл у Максимилиана Мартерера из Германии (170-й в рейтинге АТР) со счетом 6:4, 6:1, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час и 51 минуту. Александр Бублик 10 раз подал навылет и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов.

Следующим соперником Александра станет победитель встречи между Андреем Рублевым (Россия) и Давидом Гоффеном (Бельгия).

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В парном разряде Уимблдона три представителя Казахстана не смогли преодолеть первый раунд и завершили выступление на кортах Всеанглийского клуба.

Александр Недовесов в тандеме с Гонсало Эскобаром из Эквадора в упорной борьбе проиграли матч итальянскому дуэту Симоне Болелли/Андреа Вавассори (4:6, 6:7).

Андрей Голубев вместе с Максимом Кресси (США) уступили французско-британской паре Николя Маю/ Ллойд Гласспул (4:6, 6:7). 

Юлия Путинцева в дуэте с Линдой Фрухвиртовой (Чехия) потерпели поражение от российско-норвежского тандема Александра Панова/ Улрикке Эйкери (2:6, 6:2, 5:7).

Ранее вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов пробился в полуфинал турнира серии Challenger в Германии.

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Бублик Александр Казахстан
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