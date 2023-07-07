Александр Бублик впервые пробился в 1/8 финала Уимблдона
Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".
В матче третьего круга казахстанский теннисист уверенно выиграл у Максимилиана Мартерера из Германии (170-й в рейтинге АТР) со счетом 6:4, 6:1, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час и 51 минуту. Александр Бублик 10 раз подал навылет и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов.
Следующим соперником Александра станет победитель встречи между Андреем Рублевым (Россия) и Давидом Гоффеном (Бельгия).
Never a dull moment with Alexander Bublik around...#Wimbledon pic.twitter.com/AnE2SdMYms— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2023
В парном разряде Уимблдона три представителя Казахстана не смогли преодолеть первый раунд и завершили
выступление на кортах Всеанглийского клуба.
Александр Недовесов в тандеме с Гонсало Эскобаром из Эквадора в упорной борьбе проиграли матч итальянскому дуэту Симоне Болелли/Андреа Вавассори (4:6, 6:7).
Андрей Голубев вместе с Максимом Кресси (США) уступили французско-британской паре Николя Маю/ Ллойд Гласспул (4:6, 6:7).
Юлия Путинцева в дуэте с Линдой Фрухвиртовой (Чехия) потерпели поражение от российско-норвежского тандема Александра Панова/ Улрикке Эйкери (2:6, 6:2, 5:7).
Ранее вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов пробился в полуфинал турнира серии Challenger в Германии.