Александр Бублик впервые пробился в 1/8 финала Уимблдона

В матче третьего круга казахстанский теннисист уверенно выиграл у Максимилиана Мартерера из Германии (170-й в рейтинге АТР) со счетом 6:4, 6:1, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час и 51 минуту. Александр Бублик 10 раз подал навылет и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов.

Следующим соперником Александра станет победитель встречи между Андреем Рублевым (Россия) и Давидом Гоффеном (Бельгия).

Never a dull moment with Alexander Bublik around...#Wimbledon pic.twitter.com/AnE2SdMYms