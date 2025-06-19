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Спорт

Бублик сотворил сенсацию, обыграв первую ракетку мира Синнера

Александр Бублик, Синнер, победа, Германия, теннис , фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 00:50 Фото: КФТ РК
Казахстанский теннисист Александр Бублик (№45 в рейтинге ATP) вышел в четвертьфинал престижного травяного турнира категории ATP-500 в немецком Галле, сенсационно одолев первую ракетку мира – итальянца Янника Синнера, сообщает Zakon.kz.

Во втором круге соревнований Бублик обыграл Синнера со счетом 3:6, 6:3, 6:4, не позволив тому защитить прошлогодний титул. Матч длился 2 часа и 4 минуты.

По ходу встречи Бублик оформил 15 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. Синнер в ответ записал на свой счет шесть подач навылет, три двойные ошибки и один брейк из девяти попыток.

Следующим соперником Бублика на пути к финалу станет чешский теннисист Томаш Махач (№23 ATP).

А ранее Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Берлине и встретится с Соболенко. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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