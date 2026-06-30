Велоклуб "Астана" объявил свой состав на "Тур де Франс-2026"

4 июля 2026 года ведущие велогонщики мира открывают 113-й сезон знаменитой многодневки "Тур де Франс". В этом году на старт престижной гонки выйдут 23 команды, в списке которых числится и казахстанская "Астана", сообщает Zakon.kz.

Команда XDS Astana Team повезет к главному событию велосипедного сезона восемь своих представителей: Давиде Баллерини (Италия), Аарон Гейт (Новая Зеландия), Серхио Игита (Колумбия), Макс Кантер (Германия), Харольд Техада (Колумбия), Майк Тениссен (Нидерланды), Симоне Веласко (Италия) и Николя Винокуров (Казахстан).

Под первым номером в предстоящих соревнованиях выступит победитель "Тур де Франс-2025" – словенский велогонщик Тадей Погачар (UAE Team Emirates). А всего на французскую гонку заявлено 184 спортсмена.

113-й выпуск "Большой петли" возьмет свое начало в Барселоне, а маршрут нынешнего сезона протяженностью в 3321,2 км проложен по территории Испании и Франции.

Гонка пройдет по ходу часовой стрелки – по Пиренеям, через Массив Централь, Вогезы, Юру, Альпы и завершится 26 июля в Париже.

Как и в прошлом году, французский Гранд-тур перед финалом на Елисейских Полях проедет через самую высокую точку Парижа – холм Монмартр.

Представители XDS Astana Team планируют выступить не хуже, чем на "Джиро д'Италия" месяц назад. Тогда гонщики казахстанской дружины взяли три первых места.