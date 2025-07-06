Боксер Санжар Ташкенбай завоевал "золото" на этапе Кубка мира в Астане

Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай 6 июля выиграл финальный бой в рамках этапа Кубка мира в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет РК, в бою за золотую медаль Ташкенбай оказался сильнее Джея Брайана Барикуатро (Филиппины).



"Казахстанец на протяжении всего поединка владел преимуществом. В итоге Санжар одержал победу и принес стране шестое "золото", – говорится в сообщении.

Ранее "золото" в актив сборной записали Назым Кызайбай (до 48 кг), Махмуд Сабырхан (до 55 кг), Бекзад Нурдаулетов (до 85 кг), Виктория Графеева (до 60 кг), Наталья Богданова (до 70 кг).

Нурбек Оралбай (до 80 кг) в финале потерпел поражение.