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Спорт

Боксер Санжар Ташкенбай завоевал "золото" на этапе Кубка мира в Астане

Санжар Ташкенбай, бокс, чемпионат мира , фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 17:11 Фото: НОК РК
Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай 6 июля выиграл финальный бой в рамках этапа Кубка мира в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет РК, в бою за золотую медаль Ташкенбай оказался сильнее Джея Брайана Барикуатро (Филиппины).

"Казахстанец на протяжении всего поединка владел преимуществом. В итоге Санжар одержал победу и принес стране шестое "золото", – говорится в сообщении.

Ранее "золото" в актив сборной записали Назым Кызайбай (до 48 кг), Махмуд Сабырхан (до 55 кг), Бекзад Нурдаулетов (до 85 кг), Виктория Графеева (до 60 кг), Наталья Богданова (до 70 кг).

Нурбек Оралбай (до 80 кг) в финале потерпел поражение.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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