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Спорт

Санжар Ташкенбай завоевал "золото" Кубка мира по боксу в Китае

Санжар Ташкенбай завоевал золото Кубка мира по боксу в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2026 18:15 Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по боксу Санжар Ташкенбай поднялся на первую ступень пьедестала на этапе Кубка мира в Гуйяне (Китай). Казахстанец стал лучшим в весовой категории до 50 кг, сообщает Zakon.kz.

В финал Ташкенбай раздельным решением судей выиграл у Асилбека Джалилова из Узбекистана.

Отметим, что теперь в активе сборной Казахстана четыре "золота". Ранее первое место заняли Назым Кызайбай (до 54 кг), Виктория Графеева (до 60 кг) и Абылайхан Жусупов (до 70 кг).

Ранее сообщалось, что Назым Кызайбай взяла "золото" Кубка мира по боксу в Китае.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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