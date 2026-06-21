Санжар Ташкенбай завоевал "золото" Кубка мира по боксу в Китае

Представитель команды Казахстана по боксу Санжар Ташкенбай поднялся на первую ступень пьедестала на этапе Кубка мира в Гуйяне (Китай). Казахстанец стал лучшим в весовой категории до 50 кг, сообщает Zakon.kz.

В финал Ташкенбай раздельным решением судей выиграл у Асилбека Джалилова из Узбекистана.

Отметим, что теперь в активе сборной Казахстана четыре "золота". Ранее первое место заняли Назым Кызайбай (до 54 кг), Виктория Графеева (до 60 кг) и Абылайхан Жусупов (до 70 кг).

Ранее сообщалось, что Назым Кызайбай взяла "золото" Кубка мира по боксу в Китае.