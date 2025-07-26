"Качели" Рыбакиной: она и Радукану снялись с турнира в Вашингтоне в парном разряде
В рамках борьбы за выход в финал Елена и Эмма сражались с китайско-американским дуэтом Чжан Шуай (112) – Тэйлор Таунсенд (97). В первом сете Шуай и Таундсенд вели игру со счетом 4:1 после чего казахстанско-британский дуэт решил не продолжать участие в матче. Информация об этом вышла на сайте WTA.
Фото: X/ElenaRybakina2
По ходу встречи Радукану якобы чувствовала себя неважно из-за жары. Учитывая, что обе спортсменки продолжают участие в турнире WTA-500 в одиночном разряде, снятие с турнира они посчитали мерой предосторожности.
Одержавшие техническую победу Чжан Шуай и Тэйлор Таунсенд сразятся в финале с американским дуэтом Софья Кенин (26) – Каролин Долхайд (57).
Часами ранее Рыбакина уверенно вышла в полуфинал турнира WTA-500 в одиночном разряде.