"Качели" Рыбакиной: она и Радукану снялись с турнира в Вашингтоне в парном разряде

26 июля 12-я ракетка мира Елена Рыбакина в паре с 46-й ракеткой мира из Великобритании Эммой Радукану приняли решение сняться с соревнований в парном разряде в полуфинале турнира в Вашингтоне, сообщает Zakon.kz.

В рамках борьбы за выход в финал Елена и Эмма сражались с китайско-американским дуэтом Чжан Шуай (112) – Тэйлор Таунсенд (97). В первом сете Шуай и Таундсенд вели игру со счетом 4:1 после чего казахстанско-британский дуэт решил не продолжать участие в матче. Информация об этом вышла на сайте WTA.

Фото: X/ElenaRybakina2

По ходу встречи Радукану якобы чувствовала себя неважно из-за жары. Учитывая, что обе спортсменки продолжают участие в турнире WTA-500 в одиночном разряде, снятие с турнира они посчитали мерой предосторожности.

Одержавшие техническую победу Чжан Шуай и Тэйлор Таунсенд сразятся в финале с американским дуэтом Софья Кенин (26) – Каролин Долхайд (57).

Часами ранее Рыбакина уверенно вышла в полуфинал турнира WTA-500 в одиночном разряде.