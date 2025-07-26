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Спорт

"Качели" Рыбакиной: она и Радукану снялись с турнира в Вашингтоне в парном разряде

Рыбакина и Радукану снялись с турнира в США, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 07:15 Фото: Instagram/lenarybakina
26 июля 12-я ракетка мира Елена Рыбакина в паре с 46-й ракеткой мира из Великобритании Эммой Радукану приняли решение сняться с соревнований в парном разряде в полуфинале турнира в Вашингтоне, сообщает Zakon.kz.

В рамках борьбы за выход в финал Елена и Эмма сражались с китайско-американским дуэтом Чжан Шуай (112) – Тэйлор Таунсенд (97). В первом сете Шуай и Таундсенд вели игру со счетом 4:1 после чего казахстанско-британский дуэт решил не продолжать участие в матче. Информация об этом вышла на сайте WTA.

Фото: X/ElenaRybakina2

По ходу встречи Радукану якобы чувствовала себя неважно из-за жары. Учитывая, что обе спортсменки продолжают участие в турнире WTA-500 в одиночном разряде, снятие с турнира они посчитали мерой предосторожности.

Одержавшие техническую победу Чжан Шуай и Тэйлор Таунсенд сразятся в финале с американским дуэтом Софья Кенин (26) – Каролин Долхайд (57).

Часами ранее Рыбакина уверенно вышла в полуфинал турнира WTA-500 в одиночном разряде.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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