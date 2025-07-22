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Спорт

Елена Рыбакина оценила первый матч в паре с Эммой Радукану

Казахстанская теннисистка на соревнованиях, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 04:59 Фото: Instagram/mubadalacitidcopen
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о своем первом матче в паре с победительницей US Open – 2021, 46-й ракеткой мира британкой Эммой Радукану, сообщает Zakon.kz.

Рыбакина и Радукану успешно прошли первый круг парного турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США).

Спортсменки со счетом 2:6, 7:6 (7:4), [11:9] обошли дуэт словацкой теннисистки Терезы Михаликовой и британки Оливии Николлс.

"Выжили", – прокомментировала Рыбакина в соцсетях.

На старте турнира в Вашингтоне в одиночном разряде Рыбакина сразится с 88-й ракеткой мира из Канады Викторией Мбоко (WC). Их встреча состоится 23 июля.

Ранее Рыбакина преподнесла сюрприз на старте парного турнира в Вашингтоне.

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Аксинья Титова
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