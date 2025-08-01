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Спорт

Обновлен рейтинг топ-100 лучших шахматистов мира с участием Казахстана

Шахматы Новый Рейтинг, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 14:47 Фото: Instagram/fide_chess
31 июля опубликован свежий рейтинг Международной федерации шахмат (FIDE), куда вошли 100 лучших игроков мира среди мужчин и женщин, сообщает Zakon.kz.

В новой классификации FIDE среди женщин самую лучшую позицию от Казахстана занимает лидер нашей сборной Бибисара Асаубаева, которая располагается на 10-й строчке (2505 баллов).

Помимо нее в первую сотню вошли Ксения Балабаева (69 место – 2371), Меруерт Камалиденова (91 – 2349) и Зарина Нургалиева (96 – 2345). 

Фото: Instagram/fide_chess

Что касается тройки лучших шахматисток планеты, то здесь главенствуют представители Китая: Хоу Ифань, Цзюй Вэньцзюнь и Лэй Тинцзе. 

Фото: Instagram/fide_chess

А королем современных шахмат по-прежнему считается шведский гроссмейстер Магнус Карлсен, который долгое время никому не отдает первую позицию рейтинга FIDE (2839).

За ним идут два американца – Хикару Накамура (2807) и Фабиано Каруана (2784). К сожалению, в первой мировой сотне среди мужчин нет представителей нашей страны.

Нужно заметить, что в обновленный рейтинг лучших шахматистов планеты Бибисара Асаубаева вошла с престижным титулом гроссмейстера. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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