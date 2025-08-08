#АЭС в Казахстане
Спорт

Две казахстанки вышли в финал чемпионата Азии по боксу среди молодежи в Таиланде

чемпионат Азии, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 19:47 Фото: olympic.kz
8 августа в Бангкоке завершились полуфинальные поединки чемпионата Азии у девушек в возрастной категории до 19 лет, сообщает Zakon.kz.

По их итогам Аяжан Ермек (до 57 кг) и Куралай Егинбайкызы (до 80 кг) вышли в финал.

Айым Танкибаева (до 51 кг), Жанель Имантаева (до 54 кг), Алина Кудайгенова (до 60 кг), Акбота Есимбекова (до 65 кг) и Сабина Жаксылык (свыше 80 кг) уступили в своих полуфиналах и стали бронзовыми призерами чемпионата Азии.

Ранее сообщалось, что узбекского чемпиона Олимпиады-2024 по боксу поймали на допинге.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Елена Рыбакина вернулась в топ-10 WTA, несмотря на поражение в Монреале
Спорт
15:30, Сегодня
Елена Рыбакина вернулась в топ-10 WTA, несмотря на поражение в Монреале
Юлия Путинцева поразила результатом в стартовом матче в Цинциннати
Спорт
08:56, Сегодня
Юлия Путинцева поразила результатом в стартовом матче в Цинциннати
Казахстанская теннисистка обошла датчанку на престижном турнире в Сербии
Спорт
07:27, Сегодня
Казахстанская теннисистка обошла датчанку на престижном турнире в Сербии
