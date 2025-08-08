Две казахстанки вышли в финал чемпионата Азии по боксу среди молодежи в Таиланде
8 августа в Бангкоке завершились полуфинальные поединки чемпионата Азии у девушек в возрастной категории до 19 лет, сообщает Zakon.kz.
По их итогам Аяжан Ермек (до 57 кг) и Куралай Егинбайкызы (до 80 кг) вышли в финал.
Айым Танкибаева (до 51 кг), Жанель Имантаева (до 54 кг), Алина Кудайгенова (до 60 кг), Акбота Есимбекова (до 65 кг) и Сабина Жаксылык (свыше 80 кг) уступили в своих полуфиналах и стали бронзовыми призерами чемпионата Азии.
