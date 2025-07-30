Узбекского чемпиона Олимпиады-2024 по боксу поймали на допинге
По информации Международного Агентства Тестирования (ITA), 26-летний спортсмен из Узбекистана сдал положительный тест на метастерон – синтетический анаболический стероид.
"Муллажонов оповещен о результате теста и имеет право запросить анализ пробы B".Заявление Международного агентства по тестированию
Боксер Лазизбек Муллажонов завоевал "золото" Олимпийских игр 2024 года в Париже. Он выступал в весовой категории 92 кг.
В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и статьей 7.4.1 Всемирных антидопинговых правил бокса на узбекского спортсмена наложено обязательное временное отстранение. Он имеет право оспорить временное отстранение и потребовать его отмены.
Стоит заметить, что на прошедших год назад в Париже состязаниях в данной весовой категории принимал участие казахстанец Айбек Оралбай, который в четвертьфинале проиграл азербайджанцу кубинского происхождения Альфонсо Домингесу.