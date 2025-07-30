Узбекского чемпиона Олимпиады-2024 по боксу поймали на допинге

Победитель летних Олимпийских игр в Париже-2024 узбекский боксер-тяжеловес Лязизбек Муллажонов сдал положительный тест на допинг, сообщает Zakon.kz.

По информации Международного Агентства Тестирования (ITA), 26-летний спортсмен из Узбекистана сдал положительный тест на метастерон – синтетический анаболический стероид.

"Муллажонов оповещен о результате теста и имеет право запросить анализ пробы B". Заявление Международного агентства по тестированию

Боксер Лазизбек Муллажонов завоевал "золото" Олимпийских игр 2024 года в Париже. Он выступал в весовой категории 92 кг.

В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и статьей 7.4.1 Всемирных антидопинговых правил бокса на узбекского спортсмена наложено обязательное временное отстранение. Он имеет право оспорить временное отстранение и потребовать его отмены.

Стоит заметить, что на прошедших год назад в Париже состязаниях в данной весовой категории принимал участие казахстанец Айбек Оралбай, который в четвертьфинале проиграл азербайджанцу кубинского происхождения Альфонсо Домингесу.