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Спорт

Девять казахстанских боксеров вышли в финал чемпионата Азии

Девять казахстанских боксеров вышли в финал чемпионата Азии, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 00:09 Фото: ДРС
В Чиангмае (Таиланд) на чемпионате Азии по боксу 8 декабря завершилась полуфинальная стадия в мужских соревнованиях, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Национальном олимпийском комитете РК, представители команды Казахстана были представлены в десяти полуфиналах. Девять наших боксеров вышли в финал.

В категории до 48 килограммов Санжар Ташкенбай уверенно выиграл у Казумы Аратаке (Япония).

Махмуд Сабырхан (до 54 килограммов) в своём полуфинале справился с Саравутом Суктхетом (Таиланд).

В финал вышел и Оразбек Асылкулов (до 57 килограммов). Он одержал победу над Лундаа Гантумуром (Монголия).

Боксер Дулат Бекбауов, выступающий в весе до 67 килограммов, оказался сильнее Шухрата Саломатова (Таджикистан).

В весе до 71 килограмма Аблайхан Жусупов выбил из турнира Шохобжона Шукурова (Таджикистан).

Диас Молжигитов (до 75 килограммов) оставил бщюез финала Павло Илиюшу (Украина).

К сожалению, Ерасыл Жакпеков проиграл Турабеку Хабибуллаеву (Узбекистан).

Бекзад Нурдаулет в (до 86 килограммов) пробился в финал ЧА, выиграв у Данило Жасана (Украина).

Досрочную победу в полуфинале одержал Сагындык Тогамбай (до 92 килограммов), оставив с бронзовой медалью Туймяо Лю (Китай).

Айбек Оралбай (свыше 92 килограммов) лишил шансов на "золото" Джахонгира Зокирова (Узбекистан).

Финалы у мужчин пройдут 11 декабря.

Ранее сообщалось, что четыре представительницы женской команды Казахстана по боксу 7 декабря пробились в финал чемпионата Азии. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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