Спорт

Рыбакина высказалась о победе над Киз и будущем сражении против Соболенко

Теннис Победа Киз, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 10:46 Фото: Instagram/cincytennis
В ночь на 14 августа прошли ряд матчей 1/8 финала женского "Мастерса" в Цинциннати (США). В одной из этих игр 10-я ракетка мира Елена Рыбакина сумела переиграть чемпионку Australian Open-2025 – американку Мэдисон Киз, сообщает Zakon.kz.

Лидер женской сборной Казахстана в противостоянии с шестой ракеткой планеты сумела одержать волевую победу.

Рыбакина проиграла первый сет 6:7 (3:7), но затем была неудержима в оставшихся двух партиях – 6:4, 6:2.

"Я довольна, что выиграла этот матч, который получился сложным. Вначале было много возможностей, Киз тоже играла хорошо. Возможно, играла чересчур мягко, когда вела в счете. Рада, что смогла переломить ход поединка и обыграть ее". Елена Рыбакина

Теперь в четвертьфинале 15 августа Елену ожидает лучшая теннисистка мира – Арина Соболенко (Беларусь).

"Нужно фокусироваться и готовиться к ближайшим матчам. Надеюсь восстановиться и сыграть максимально хорошо. Соболенко – это сложная соперница, играли между собой уже много раз, и каждый раз это была битва. Надеюсь показать хороший теннис, который нравится болельщикам". Елена Рыбакина

В случае успеха над первой ракеткой мира Рыбакина может подняться на девятую строчку мирового рейтинга WTA.

На днях казахстанка представила свой будущий образ на US Open-2025.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
