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Все о теннисе

Видеообзор матча Елена Рыбакина – Мэдисон Киз

Видеообзор матча Елена Рыбакина – Мэдисон Киз, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 19:22 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграл американке Мэдисон Киз (14 WTA) в четвертом круге турнира "Большого шлема" Australian Open со счетом 3:6, 6:1, 3:6. Представлен видеообзор матча, сообщает Zakon.kz.

Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. За это время Рыбакина сделал всего три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре из 13 брейк-пойнтов. Киз четыре раза подала навылет, также допустила шесть двойных и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.

Счет в очном противостоянии стал 3:2 в пользу американки. 

Ранее Елена Рыбакина рассказала, будет ли работать с Иванишевичем после Australian Open.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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