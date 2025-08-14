#АЭС в Казахстане
Спорт

Легендарный Лэнс Армстронг открыл ряд секретов своего допингового дела

Велосипедист Лэнс Армстронг, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 16:30 Фото: Instagram/lancearmstrong
Знаменитый в прошлом американский велогонщик и бывший семикратный чемпион "Тур де Франс" Лэнс Армстронг спустя годы раскрыл ряд тайн своей громкой допинговой истории, сообщает Zakon.kz.

Как передает Mundo Deportivo, 53-летний Армстронг сейчас отмечает, что его скандальная история с дисквалификацией имеет под собой судебно-медийную характеристику.

Американец пояснил, что во время его выступлений практически все употребляли допинг, но главной жертвой стал именно он.

"Меня не поймали, меня разоблачили. Это был скорее юридический процесс, чем победа антидопинговой системы. В гонке было 200 спортсменов, все пытались оказаться в одном и том же месте в одно и то же время. Это была не только физическая выносливость, стратегия и политика". Лэнс Армстронг

За свою карьеру Армстронг семь раз поднимался на высший подиум "Тур де Франс", однако все эти титулы аннулированы из-за употребления допинга.

Пять лет назад Лэнс рассказал, когда впервые принял запрещенный препарат.

