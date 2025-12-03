#Казахстан в сравнении
Спорт

Легендарная теннисистка спустя 10 месяцев объявила о помолвке с актером

Теннис Помолвка Актер, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 13:40 Фото: Instagram/venuswilliams
45-летняя американская теннисистка, семикратная победительница турниров "Большего шлема" в одиночном разряде Винус Уильямс наконец-то официально раскрыла подробности своей помолвки, которая прошла еще в начале 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Накануне старшая из сестер знаменитого теннисного семейства Уильямс Винус на своей личной странице в соцсетях опубликовала фото с помолвки.

Как оказалось, именитая спортсменка обручилась c 37-летним итальянским актером Андреа Прети еще 31 января 2025 года. Но решила рассказать об этом только сейчас.

По информации ряда СМИ, о романе теннисистки и актера узнали еще год назад, когда они вместе отдыхали в Италии.

Первые слухи об их помолвке появились в феврале этого года. Тогда на Неделе моды в Милане Винус вышла с бриллиантовым кольцом.

Пока Уильямс-старшая только готовится к свадебным торжествам, младшая из сестер Серена уже восемь лет находится в браке с предпринимателем Алексисом Оганяном.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
