Легендарная теннисистка спустя 10 месяцев объявила о помолвке с актером

45-летняя американская теннисистка, семикратная победительница турниров "Большего шлема" в одиночном разряде Винус Уильямс наконец-то официально раскрыла подробности своей помолвки, которая прошла еще в начале 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Накануне старшая из сестер знаменитого теннисного семейства Уильямс Винус на своей личной странице в соцсетях опубликовала фото с помолвки.

Как оказалось, именитая спортсменка обручилась c 37-летним итальянским актером Андреа Прети еще 31 января 2025 года. Но решила рассказать об этом только сейчас.

По информации ряда СМИ, о романе теннисистки и актера узнали еще год назад, когда они вместе отдыхали в Италии.

Первые слухи об их помолвке появились в феврале этого года. Тогда на Неделе моды в Милане Винус вышла с бриллиантовым кольцом.

Пока Уильямс-старшая только готовится к свадебным торжествам, младшая из сестер Серена уже восемь лет находится в браке с предпринимателем Алексисом Оганяном.