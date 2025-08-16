#АЭС в Казахстане
Спорт

Соболенко прокомментировала поражение от Рыбакиной в Цинциннати

Первая ракетка мира, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 06:01 Фото: Instagram/sobolenka
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост после поражения от казахстанки Елены Рыбакиной (10-я в рейтинге) в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), сообщает Zakon.kz.

В 1/4 финала Рыбакина обыграла Соболенко со счетом 6:1, 6:4.

"Не тот результат, который я хотела, но готова переключиться на Нью-Йорк. Спасибо, Цинциннати, всегда приятно", – написала Соболенко в соцсетях.

Сейчас Соболенко является действующей чемпионкой турнира в Цинциннати. В прошлогоднем финале она обыграла американку Джессику Пегулу.

Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати.

Аксинья Титова
